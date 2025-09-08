Hai đóng góp nổi bật nhất của Việt Nam trong ASEAN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác nhân dịp thăm cấp Nhà nước Indonesia, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3/2025. (Ảnh: Tuấn Anh)



Thúc đẩy hòa bình, kiên định dẫn dắt

Việt Nam luôn kiên định thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực thông qua đối thoại, hợp tác và chủ nghĩa đa phương. Việt Nam nhất quán nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực và thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cũng đóng vai trò chủ động trong việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN và đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với các đối tác đối thoại – thông qua các cơ chế như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. (Ảnh: Thu Thảo)

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt trung bình 6,3% trong 10 năm qua, cao hơn mức trung bình 3,63% của ASEAN đã củng cố vị thế của Việt Nam như một động lực tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện vai trò dẫn dắt nổi bật trong ASEAN. Năm 1998, chỉ ba năm sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tạo dấu ấn quan trọng khi đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tình hình kinh tế khu vực dễ tổn thương, hội nghị đã thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội – một văn kiện mang tính dấu mốc, thể hiện các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN.