Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 19 giờ ngày 27-9, trên QL1A (đoạn đi qua thôn Thương Hậu, xã Võ Ninh, , Quảng Bình), đã phối hợp với Công an H.Quảng Ninh, Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Phạm Thanh Biên (SN 1988, trú Võ Ninh) khi đối tượng này đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 1.800 viên , 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Phạm Xuân Hùng Phạm Xuân Hùng