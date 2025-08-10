Hai đối tượng mang theo dao bầu, trộm 7 chiếc xe chỉ trong hơn 2 giờ tại Hà Nội

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Âu (SN 1987), Lê Văn Lượng (SN 1994), Nguyễn Văn Mão (SN 1999) cùng trú tại xã Liên Minh (Hà Nội), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982, trú tại Bắc Giang) và Cầm Văn Loan (SN 1991, trú tại Sơn La) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, gần đây, trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, khiến người dân bất an. Do đó, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự mật phục, tăng cường tuần tra và quyết liệt truy quét tội phạm.