Hai địa điểm cách nhau 20km nơi nghi phạm đâm chết vợ và 2 người đàn ông

Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Đây là xóm trọ với hơn 100 phòng, được chia làm nhiều dãy nhà, đa số là công nhân, người lao động có thu nhập thấp thuê. Nhiều người tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc anh Đ. bị sát hại ngay tại sân trong xóm trọ.

Sau đó, Nhung tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến xóm trọ của một xí nghiệp tại phường Vân Phú, cách địa điểm trên khoảng 20km. Tại đây Nhung tiếp tục dùng dao đâm anh Đ. (40 tuổi). Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Anh H., một người bạn thân của anh Đ. cho biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau, sau đó cùng đi ra phía ngoài.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân gần một gốc cây rồi ngã gục xuống.

Sau khi bị Nhung đâm anh Đ. chạy về phía phòng trọ được khoảng 50m thì ngã gục. Ảnh: Đức Hoàng

Đại diện xí nghiệp quản lý xóm trọ cho biết, anh Đ. quê ở xã Thanh Ba, đã làm ở xí nghiệp được hơn 20 năm và cả gia đình đã ở xóm trọ từ lâu.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung và vợ C.T.Y. đã có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi). Bước đầu cơ quan Công an xác định, do ghen tuông cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đ. và giờ đến anh N. nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.