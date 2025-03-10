Hai 'đại gia' mạnh tay gom vàng giữa lúc giá tăng cao

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích thị trường kim loại quý Heraeus, hoạt động nhập khẩu vàng của Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới.

Trong tháng 8, nhập khẩu vàng phi tiền tệ của Trung Quốc vượt 100 tấn, chỉ thấp hơn đôi chút so với tháng 7. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Thụy Sĩ tăng vọt từ 9,9 tấn lên 35 tấn, trị giá hơn 3 tỷ USD.

Tính đến tháng 8/2025, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 2.302 tấn, chỉ chiếm chưa đến 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng nội địa trong quý đầu tiên của năm 2025 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm của thị trường bất động sản và chứng khoán, cùng nỗi lo lạm phát và rủi ro tiền tệ, đã khiến nhu cầu vàng tăng mạnh.