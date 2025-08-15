Hai đại diện V-League xác định đối thủ tại AFC Champions League Two 2025/26

Ngày 15.8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025-2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Việt Nam có 2 đại diện góp mặt là Nam Định - đương kim vô địch V-League và Công an Hà Nội - nhà vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025.
Theo kết quả bốc thăm, Công an Hà Nội nằm ở bảng E cùng Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC của Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, Nam Định được xếp vào bảng F với Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC của Hong Kong (Trung Quốc).
Mùa giải năm nay có sự góp mặt của 32 đội từ 22 liên đoàn thành viên AFC, chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách, khởi tranh từ ngày 16.9.
Theo điều lệ, các đội cùng quốc gia sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Vòng bảng dự kiến kết thúc ngày 24.12.2025, sau đó các câu lạc bộ bước vào vòng 16 đội vào tháng 2.2026, tứ kết vào tháng 3, bán kết vào tháng 4 và chung kết diễn ra ngày 16.5.2026.
Cả Công an Hà Nội và Nam Định đều tích cực tăng cường lực lượng ngoại binh nhằm chuẩn bị cho sân chơi quốc tế. Ở AFC Champions League Two, các đội không bị giới hạn số lượng cầu thủ ngoại, tạo điều kiện để huấn luyện viên lựa chọn đội hình mạnh nhất.
Mùa trước, Nam Định từng sử dụng tới 8-9 ngoại binh trong mỗi trận và đã lọt vào vòng 16 đội, trước khi dừng bước trước Sanfrecce Hiroshima.
Mùa giải 2025/26 hứa hẹn nhiều kịch tính, khi cả hai đại diện Việt Nam đều quyết tâm để lại dấu ấn trước những đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ các nền bóng đá mạnh trong khu vực.