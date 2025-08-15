Hai đại diện V-League xác định đối thủ tại AFC Champions League Two 2025/26

Mùa giải năm nay có sự góp mặt của 32 đội từ 22 liên đoàn thành viên AFC, chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách, khởi tranh từ ngày 16.9.

Theo điều lệ, các đội cùng quốc gia sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Vòng bảng dự kiến kết thúc ngày 24.12.2025, sau đó các câu lạc bộ bước vào vòng 16 đội vào tháng 2.2026, tứ kết vào tháng 3, bán kết vào tháng 4 và chung kết diễn ra ngày 16.5.2026.