Hai đặc điểm này của mẹ thường chỉ truyền cho con trai, không liên quan gì đến con gái, hãy nhìn gia đình bạn xem sao?

Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh ra phượng, vợ chồng cô Lý đều là những người đẹp đôi, hai đứa trẻ sinh ra cũng rất xinh xắn, mắt to hai mí. Ở tầng dưới, anh Vương và vợ đều là những người có thành tích xuất sắc. Đứa con của họ năm nay 23 tuổi, cũng là người thành công với kỹ năng kinh doanh vững vàng. Tuy nhiên, trong số rất nhiều đặc điểm của con người, có một số đặc điểm phần lớn là di truyền từ mẹ sang con trai, nhưng con gái thì không liên quan mấy.

Như chúng ta đã biết, nhiễm sắc thể (NST) ở người được cấu tạo bởi NST thường và NST giới tính, một nửa số gen trên NST thường do mẹ cung cấp và một nửa do bố. Trên nhiễm sắc thể "giới tính", do bị thiếu đoạn của nhiễm sắc thể Y, hầu hết các gen trên nhiễm sắc thể "giới tính" của con trai là từ nhiễm sắc thể X của mẹ. Hơn nữa, khi nhiễm sắc thể giới tính của mẹ là gen lặn thì con trai phải có các tính trạng giống mẹ, còn con gái thì không nhất thiết, các đặc điểm cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức độ thông minh

Gia đình chị Mai có 3 người con, con trai cả và một cặp sinh đôi. Là một giáo viên dạy toán, IQ của Mai cao hơn người thường khá nhiều, 2 con trai của cô cũng rất thông minh. Nhưng cô con gái là người duy nhất không giỏi toán học từ nhỏ, điều này khiến Mai buồn bã và lẩm bẩm mỗi ngày: “Tại sao con không được thừa hưởng trí thông minh của mẹ?"