Hai cựu cán bộ công an nhận hơn 2 triệu USD để 'chạy án' cho giám đốc bệnh viện

Theo kết luận điều tra (KLĐT), Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới hối lộ" xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Đáng chú ý, trong số các bị can, có 2 cựu cán bộ C03 - Bộ Công an là Bùi Trung Kiên bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Lê Thanh An bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.