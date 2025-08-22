Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM

Quang Hưng| 22/08/2025 16:39

Trong lúc ôm cua tại vòng xoay ngã 5, hai cuộn thép nặng hàng chục tấn trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường, đè bẹp một xe máy dựng trước cửa hàng Điện máy Xanh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay (22/8) tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, thuộc phường Tân Thành, TPHCM (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hai cuộn thép hàng chục tấn tuột khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở ngã 5 TPHCM.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 72H-034.xx kéo theo rơ-moóc 72RM-001.xx, do một nam tài xế điều khiển, chở 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên, hướng về phường Phú Mỹ, TPHCM. 

Khi vào cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, hai trong số ba cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe.

Hai cuộn thép hàng chục tấn tuột khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở ngã 5 TPHCM..jpg
Một trong hai cuộn thép lăn đè bẹp xe máy của người dân. Ảnh: Lạc Sơn

Sự cố làm một cuộn lao sang vệ đường, dừng lại sau khi trượt dài. Cuộn còn lại lăn vào phía cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy của người dân dựng trước cửa. Rất may vụ việc không gây thương vong.

z6933304526513_90527eff159d7a4745fe6850759b80b1.jpg
Cuộn thép còn lại lăn vào vệ đường . Ảnh: Lạc Sơn

Người dân tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào giờ trưa, lượng phương tiện qua lại thưa thớt nên tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM đã có mặt điều tiết giao thông, phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-cuon-thep-hang-chuc-tan-roi-khoi-xe-dau-keo-de-bep-xe-may-o-tphcm-2434932.html
