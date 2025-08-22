Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay (22/8) tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, thuộc phường Tân Thành, TPHCM (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 72H-034.xx kéo theo rơ-moóc 72RM-001.xx, do một nam tài xế điều khiển, chở 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên, hướng về phường Phú Mỹ, TPHCM.

Khi vào cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, hai trong số ba cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe.