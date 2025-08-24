Hai cú sốc cuối tuần: Giá vàng tăng vọt, SJC có lên 130 triệu đồng?

Cú đảo chiều tăng vọt của vàng

Giá vàng thế giới đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trong phiên giao dịch cuối tuần (23/8), xóa tan lo ngại về đà giảm sâu trước đó. Cụ thể, vàng giao ngay trên sàn Comex tăng 33 USD/ounce, tương đương 1%, chốt phiên ở mức 3.373 USD/ounce. Trong tuần, kim loại quý này từng lao dốc mạnh, có lúc xuống 3.310 USD/ounce do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư và kỳ vọng kinh tế Mỹ ổn định.

Tuy nhiên, hai "cú sốc" lớn đã đẩy giá vàng bật tăng trở lại, khẳng định vị thế tài sản trú ẩn an toàn.

Yếu tố đầu tiên là tín hiệu nới lỏng rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh "cán cân rủi ro đang thay đổi" giữa việc làm và lạm phát, với rủi ro suy yếu kinh tế gia tăng do chính sách thuế quan và thương mại.

Ông Powell thừa nhận lãi suất đang ở vùng thắt chặt và Fed có thể điều chỉnh lập trường nếu cần, mở đường cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, Fed phát đi thông điệp "bồ câu" (dovish) rõ nét như vậy, dù lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại.

Nhiều thị trường tài chính và hàng hóa tại Mỹ và trên thế giới phản ứng tích cực: chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones của Mỹ tăng hơn 600 điểm trong phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh. Thị trường vàng cũng hưởng lợi.