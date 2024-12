Hai cụ bà bất ngờ xuất hiện trước thềm concert 'Anh trai say hi' khiến tất cả nhốn nháo, vội vã nhờ nam thần tượng làm một điều

Hình ảnh hai cụ bà tại khu vực tổ chức concert "Anh trai say hi" chiều ngày 6/12 đã khiến nhiều người thích thú. Những ngày này, người hâm mộ của chương trình đình đám “Anh trai say hi”, đặc biệt là người hâm mộ khu vực Hà Nội không khỏi háo hức trước thềm 2 đêm concert diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Chủ yếu, người hâm mộ sẽ là các bạn trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những khán giả trẻ cuồng nhiệt đó, cũng một số cụ bà, dù tuổi đã cao, sức khoẻ không còn tốt nhưng tinh thần và niềm yêu thích dành cho âm nhạc chẳng hề thua kém bất cứ ai. Your browser does not support the video tag. Trong một đoạn video ghi lại khi Hải Đăng Doo - một trong 30 anh tài, đến giao lưu với người hâm mộ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình chiều ngày 6/12, lẫn trong rất đông các bạn trẻ chào đón thần tượng, có cả hai cụ bà đang ngồi trên ghế. Dù thời tiết Hà Nội thời điểm này khá lạnh nhưng các cụ vẫn kiên nhẫn chờ đợi để có được chữ ký của nam ca sĩ trẻ, trong tay còn cầm một đoá hoa hồng. Có thể thấy, các bạn nữ xung quanh cũng rất nhiệt tình gọi nam ca sĩ ký tặng cho hai cụ, cũng như tránh việc chen chúc, xô đẩy gây mất an toàn dù thời điểm đó có rất đông người xung quanh. Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều phản ứng tích cực. Không ít bày tỏ sự ngưỡng mộ với hai cụ bà, dù tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh và vui vẻ. “Ngưỡng mộ thật đó, ước gì sau này về già mình và bạn thân cũng được như vậy.” “Đam mê là bất chấp tuổi tác mà, chúc các bà luôn khoẻ mạnh và vui vẻ ạ” “Hai bà đều đẹp lão và vui vẻ quá. Chỉ mong sau này về già mình vẫn có thể hết mình vì sở thích của bản thân.” Theo lịch trình của BTC từ 12h trưa nay, khán giả sẽ đến làm thủ tục check-in, song ngay từ chiều qua (ngày 6/12) và từ 4-5h sáng nay, nhiều bạn trẻ đã có mặt ở địa điểm diễn ra concert, hàng trăm người xếp hàng dài để có thể vào sân sớm cũng như chờ thần tượng xuất hiện và may mắn có được cơ hội giao lưu dù thời tiết Hà Nội thời điểm này khá lạnh. Theo Người đưa tin