Hai con của Chân Tử Đan cao vượt bố, vóc dáng như người mẫu

Vốn là con gái rượu của cặp đôi sao lớn, Tế Như có nhiều cơ hội tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu trong các sự kiện lớn. Nhiều nguồn tin cho hay cô đang được bố định hướng để chính thức đặt chân vào showbiz.

Chân Tử Đan và vợ du lịch Hội An

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc