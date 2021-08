Hai cô gái trộm ma túy của ông trùm, làm lộ ra 'kho' ma tuý ‘khủng’ và súng đạn

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Trần Giang Nam (SN 1975, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa) về hành vi “”.

Riêng Cao Thị Huyền Trang (SN 2003, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền Trang (SN 2004, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng) bị khởi tố về các hành vi “Không tố giác tội phạm" và "”.