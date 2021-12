Hai cô gái là F0 bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai trốn cách ly

Your browser does not support the audio element.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Bát Xát, ngày 1/12, nữ công dân P.T.M. (sinh năm 1993) và nữ công dân P.T.M. (sinh năm 1997) đều thường trú tại thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai) trốn khỏi nơi cách ly ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Hai cô gái này phải thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày 30/11-13/12 do có tiếp xúc với 2 F0 là Q.V.T. và Q.T.P. tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.