Hai cô cháu trở về sau hơn 30 năm thất lạc, cả thị trấn mừng vui

Sáng 5/10, thị trấn Nguyệt Thành (thành phố Giang Âm, tỉnh Vô Tích, Trung Quốc) ngập tràn sắc đỏ. Tấm thảm trải dài từ đầu ngõ đến tận cửa, pháo hoa xếp thành hình trái tim, dòng chữ “Chào mừng Giao Giao và cô về nhà” nổi bật giữa không gian rộn ràng. Sau hàng chục năm xa cách, hai người thân thất lạc cuối cùng cũng tìm thấy gia đình.

Nhân vật chính là Vương Giao (SN 1992, sống ở Hà Nam) và cô ruột Lý Tương Hoa (sinh năm 1965). Cả hai đều được nhận nuôi khi còn nhỏ, được đưa từ Giang Âm đến Hà Nam, lớn lên trong hai gia đình khác nhau, cùng mang trong tim khát khao tìm lại cội nguồn.

Vương Giao tìm được người cô ruột cũng đang tìm kiếm người thân. Ảnh: QQ

Tháng 10/2024, trong hành trình tìm người thân, Vương Giao bất ngờ phát hiện người cô ruột của mình cũng đang lần theo dấu vết gia đình ở Giang Âm.