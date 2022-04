Hai chiến sĩ Công an TP Hà Nội bị thương khi truy bắt tội phạm

Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương cùng gia đình

Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 11h ngày 10/4, nhóm 4 đối tượng Đặng Đức Hiếu, Đặng Phương Quân, Nguyễn Văn Lanh (trú ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) và Đặng Quốc Anh (trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn), rủ nhau ăn uống tại khu vực đập Kèo Cả, thuộc địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Hai chiến sĩ Công an TP Hà Nội là Thượng úy Hoàng Văn Đạt (Công an huyện Sóc Sơn) và Đại úy Hoàng Minh Hiếu (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa bị thương, nhập viện trong quá trình đấu tranh với tội phạm.

Khoảng 18h cùng ngày, sau khi đã uống rượu say, cả nhóm bàn bạc cùng nhau đi taxi sang khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để mua ma túy sử dụng. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi taxi về khu vực xã Trung Giã để tìm quán karaoke.

Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Trung Giã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke X-men địa chỉ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn - nơi các đối tượng đang tụ tập theo kế hoạch đã được Ban chỉ huy công an huyện phê duyệt.

Vừa trông thấy lực lượng chức năng, các đối tượng Nguyễn Văn Lanh và Đặng Quốc Anh bật dậy, vọt ra ngoài và nhảy tường rào bỏ chạy. Trước biểu hiện bất thường này, Thượng úy Hoàng Văn Đạt kiên quyết đuổi theo và bị chấn thương vùng đầu, cằm và gãy 3 xương sườn bên phải.