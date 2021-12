Hai chị em Ánh Viên tiếp tục "gặt vàng" ở giải bơi lội quốc gia

Your browser does not support the audio element.

Sau khi giành 8 HCV trong 4 ngày thi đấu, hôm nay, Ánh Viên tiếp tục có thêm 2 HCV. Ở nội dung 200 mét tự do nữ, "Tiểu tiên cá" đã về nhất với thành tích 2 phút 07 giây 89. Về nhì ở nội dung này là cô bé mới 15 tuổi, Đặng Ái Mỹ của đoàn An Giang với thành tích 2 phút 08 giây 97.