Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên Nguyễn Phương Danh

Hoài Thanh| 24/10/2025 09:26

Trong lúc triều cường dâng cao, hai cháu nhỏ ở Cần Thơ đạp xe vào công viên chơi thì bị điện giật tại khu vực trụ đèn chiếu sáng. Dù được đưa đi cấp cứu, cả hai đều không qua khỏi.

Sáng 24/10, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền (TP Cần Thơ) xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị điện giật tử vong khi đạp xe vào công viên lúc triều cường dâng cao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 23/10, triều cường dâng cao khiến công viên Nguyễn Phương Danh, ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền và tuyến đường phía trước bị ngập sâu.

Thời điểm này, cháu N.G.T. (10 tuổi, ngụ phường An Bình) đạp xe vào công viên chơi thì bị điện giật tại khu vực gần trụ đèn chiếu sáng.

Cần Thơ.jpg
Khu vực công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường phía trước bị ngập sâu lúc triều cường dâng cao. Ảnh: E.X

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo các cháu khác không vào công viên. Tuy nhiên, cháu L.H.V. (15 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và bạn không để ý, tiếp tục đạp xe vào khu vực cột đèn bị rò điện và cũng bị điện giật. Người bạn đi cùng với V. may mắn nhảy ra kịp, thoát nạn.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cháu T. và V. đã tử vong. 

Chủ tịch UBND xã Phong Điền cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn điện trong mùa triều cường dâng cao.

