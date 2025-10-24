Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên Nguyễn Phương Danh

Sáng 24/10, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền (TP Cần Thơ) xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị điện giật tử vong khi đạp xe vào công viên lúc triều cường dâng cao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 23/10, triều cường dâng cao khiến công viên Nguyễn Phương Danh, ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền và tuyến đường phía trước bị ngập sâu.