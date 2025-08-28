Hai chàng trai yêu nhau 6 năm, video gia đình gặp mặt 'gây bão' mạng xã hội

“Sinh con, ai nỡ sinh lòng”

Trong video, cha mẹ của Nguyễn Trung Kiệt (SN 1989, làm trong lĩnh vực nha khoa, hiện ở TPHCM) và Trần Công Lập (SN 1999, thợ trang điểm, quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) cởi mở chia sẻ về chuyện tình cảm của các con.

Video hai bên gia đình trò chuyện về tình yêu của 2 con thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nguồn: Kiệt và Lập

Ba mẹ hai bên cho biết, trước đó đã phần nào nhận ra giới tính thật của con, song để thật sự thấu hiểu và chấp nhận, họ phải trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Ba của Lập nói: "Mình ép con quá thì con khổ nên thôi mình nghĩ thoáng ra. Sinh con ai nỡ sinh lòng...". Ba của Kiệt đáp: “Bên anh chấp nhận rồi, không lẽ bên tôi cấm cản”. Mẹ của Kiệt thì trải lòng: "Con sinh ra không chọn được giới tính, cũng không thể chọn ba mẹ. Miễn sao con hạnh phúc là được”.

Tình yêu đồng giới đến nay vẫn còn chịu nhiều thành kiến xã hội. Xem video, nhiều người đồng cảm với tâm tư của những bậc cha mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT.