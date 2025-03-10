Hai cha con tử vong thương tâm dưới giếng sâu 10m

Quang Hưng| 03/10/2025 19:23

Trong lúc đi làm rẫy, người phụ nữ ở Lâm Đồng phát hiện chồng và con nằm bất động dưới giếng sâu khoảng 10m nên hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, cả hai cha con đã tử vong.

Ngày 3/10, bà Ngô Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con tử vong.

Bà Hương cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và công an đã hỗ trợ đưa các nạn nhân về nhà lo thủ tục mai táng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 2/10, bà Đ.T.Q. trú thôn Nam Tân, xã Nâm Nung (tỉnh Đắk Nông cũ, nay là Lâm Đồng) trong lúc đi làm rẫy thì phát hiện chồng mình là ông T.V.L. (55 tuổi) và con là T.V.Q. (24 tuổi) nằm bất động dưới giếng sâu. 

Lúc này, bà hô hoán và được người dân gần đó hỗ trợ đưa hai nạn nhân lên khỏi giếng. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong nghi do ngạt khí.

Giếng nước nơi xảy ra sự việc nằm cạnh chòi rẫy của gia đình nạn nhân, có chiều sâu khoảng 10m.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-cha-con-tu-vong-thuong-tam-duoi-gieng-sau-10m-2448814.html
