Hai cảnh sát vượt rào thép gai lao xuống ao cứu bé trai 4 tuổi

Cháu bé bị đuối nước là Lê Bảo L. (4 tuổi), được bố mẹ gửi chị gái họ (13 tuổi) trông hộ để đi làm. Trong lúc chị không để ý, bé trai đã tự đi ra ao gần nhà chơi và trượt chân rơi xuống ao.

Hai cán bộ công an kịp thời cứu cháu bé bị đuối nước (Ảnh: Công an Lai Châu).

Cảm kích trước hành động đẹp của các cán bộ công an, ngày 29/5, chị Nguyễn Thị Lệ, mẹ cháu L. đã gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên và đặc biệt là 2 cán bộ công an đã kịp thời cứu sống con trai chị khỏi bị đuối nước.