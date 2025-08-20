Hai cách thay khung avatar Facebook, Zalo kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí cả nước đang rộn ràng, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các tuyến phố, từ thành thị đến nông thôn.

Những ngày này, trên các con đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, biểu tượng cho tinh thần độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc.

Song song với các hoạt động kỷ niệm, trên không gian mạng, đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đang hưởng ứng phong trào thay khung avatar trên Facebook để cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước.

Đây không chỉ là cách thể hiện tình cảm cá nhân, mà còn góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết và sôi động trong cộng đồng trực tuyến.

Hướng dẫn thêm cờ Việt Nam vào avatar Facebook:

Bước 1: Mở app Facebook trên điện thoại, vào trang cá nhân, bấm vào biểu tượng camera góc dưới ảnh đại diện, chọn Thêm khung