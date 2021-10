Hai bên thận của bé gái 5 tháng tuổi toàn sỏi, nguyên nhân xuất phát từ việc làm mà nhiều cha mẹ hay mắc phải

- Đừng ép trẻ

Cha mẹ cần biết rằng sữa mẹ và sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp calo chính của trẻ sơ sinh. Vì vậy, trong những tuần đầu tiên khi bé ăn bổ sung, cha mẹ nên học cách chấp nhận rằng có lúc bé sẽ chấp nhận thức ăn bổ sung và đôi khi thì không.

- Khi bé không chịu ăn bổ sung, cha mẹ không nên ép bé.

Trong quá trình cho trẻ ăn dặm, bố mẹ sẽ gặp phải trường hợp như vậy. Hoặc cũng thể là do bé không nuốt được nên sẽ đẩy thức ăn ra ngoài bằng lưỡi. Lúc này, cha mẹ thường cảm thấy bé không nghe lời hoặc không hứng thú với thức ăn nhưng thực tế, đây có thể chỉ là “phản xạ” giúp bé rèn luyện kỹ năng nhai nuốt mà thôi. Nói chung, phản xạ này biến mất khi trẻ được 4 tháng tuổi . Tuy nhiên, do sự khác biệt của từng cá nhân, một số bé sẽ mắc chứng này sau 4 tháng. Vì vậy, khi cho trẻ ăn bổ sung nhưng bé không chịu ăn thì cha mẹ có thể hiểu rằng việc bé từ chối thức ăn bổ sung có thể chỉ là do “phản xạ của lưỡi”, chứ không phải thực sự từ chối thức ăn bổ sung.

Tóm lại:

- Bé dưới 4 tháng không cần ăn thêm thực phẩm bổ sung nào, sữa mẹ hay sữa công thức đều có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tăng trưởng và phát triển của trẻ.

- Bất kể tháng tuổi nào, việc bổ sung thức ăn bổ sung một cách mù quáng không những không cung cấp được dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

