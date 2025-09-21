Hai anh em ruột tử vong ở TPHCM, hiện trường phát hiện có dây điện

Nhận tin báo, lực lượng công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy dây điện và bình ắc quy nên nghi vấn hai người đàn ông đã sử dụng điện để đánh bắt cá.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T.)

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đưa thi thể hai nạn nhân đi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân.