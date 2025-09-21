Hai anh em ruột tử vong ở TPHCM, hiện trường phát hiện có dây điện

Tuấn Kiệt| 21/09/2025 17:21

Người dân phát hiện hai người đàn ông nằm bất động dưới mương nước tại phường Phước Long (TPHCM). Khi kiểm tra, cả hai đã tử vong.

Trưa 21/9, người dân phát hiện hai người đàn ông nằm bất động dưới mương nước nằm trên đường song hành đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long. Khi kiểm tra, cả hai đã tử vong.

img 1942 1182.jpeg
Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Ảnh: XĐ.

Nhận tin báo, lực lượng công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy dây điện và bình ắc quy nên nghi vấn hai người đàn ông đã sử dụng điện để đánh bắt cá. 

Hai nạn nhân được xác định là ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T.) 

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đưa thi thể hai nạn nhân đi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-ruot-tu-vong-o-tphcm-hien-truong-phat-hien-co-day-dien-2444709.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-ruot-tu-vong-o-tphcm-hien-truong-phat-hien-co-day-dien-2444709.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hai anh em ruột tử vong ở TPHCM, hiện trường phát hiện có dây điện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO