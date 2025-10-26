Hai anh em ruột bị đâm gục trên cầu trong đêm

Quang Hưng| 26/10/2025 11:14

Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương xảy ra trên cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), tối 25/10.

Sáng 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương.

Hai anh em ruột bị đâm thương vong giữa cầu Dục Thanh trong đêm.jpg
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 25/10, em N.M.T. (16 tuổi) đi xe đạp điện chở theo anh trai (22 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) trên cầu Dục Thanh thì bị một nam thanh niên đi xe máy chặn lại. Tại đây, sau ít phút cự cãi, nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí tấn công hai anh em T. gây thương tích, rồi rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến vụ việc, người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, em T. đã tử vong, còn người anh bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đến sáng nay, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-ruot-bi-dam-guc-tren-cau-duc-thanh-trong-dem-2456432.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-ruot-bi-dam-guc-tren-cau-duc-thanh-trong-dem-2456432.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Hai anh em ruột bị đâm gục trên cầu trong đêm
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO