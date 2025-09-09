Hai anh em bị đánh nhập viện vì...giúp người bị nạn

Ngày 9/9, Công an xã Nhân Thắng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc hai người đàn ông nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị nạn giữa đường. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (SN 1988), cùng trú xã Nhân Thắng.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức Vĩnh cho biết, khoảng 23h ngày 7/9, anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng. Sau đó, anh Vĩnh tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong lúc chờ người thân đến.

“Chúng tôi ở lại chỉ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, vì đêm khuya xe cộ qua lại có thể gây nguy hiểm thêm”, anh Vĩnh chia sẻ.