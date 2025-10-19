HAGL thua trắng Hải Phòng FC, tụt xuống cuối bảng V-League

HAGL thua trắng Hải Phòng FC với tỷ số 0-3 trên sân khách. Kết quả này khiến họ tụt xuống cuối bảng V-League. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi đã hoàn toàn lép vế và thủng lưới 2 bàn chỉ sau 10 phút đầu tiên.

Phút 7, Friday tận dụng rất tốt sai lầm của hậu vệ HAGL để bứt tốc và dứt điểm chéo góc tung lưới thủ môn Trung Kiên. 3 phút sau, Hữu Nam dứt điểm căng khiến thủ môn Trung Kiên không thể bắt dính. Tagueu băng vào đá bồi tung lưới đội khách. 

Sau 2 bàn từ rất sớm, Hải Phòng FC chủ trương giảm nhịp độ nhưng vẫn ghi thêm được bàn thắng ở hiệp 2. Phút 84, Tagueu xử lý khôn khéo, đánh lừa hàng thủ HAGL trước khi chuyền cho Luiz Antonio tung ra cú sút không thể cản phá. 

Với kết quả này, Hải Phòng FC có 11 điểm sau 7 trận trong khi HAGL dừng lại ở 3 điểm sau 6 trận và chính thức tụt xuống cuối bảng. 

