HAGL đăng ký cầu thủ 15 tuổi đá V-League 2025/2026

PV/VOV.VN| 28/08/2025 10:31

HAGL đăng ký thủ môn Nguyễn Thành Lợi (15 tuổi 273 ngày) vào danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này ở V-League 2025/2026.

CLB HAGL vừa có động thái thay đổi danh sách cầu thủ tham dự V-League 2025/2026. Theo đó, HLV Lê Quang Trãi và GĐKT Vũ Tiến Thành đã quyết định bổ sung thủ môn Nguyễn Thành Lợi (15 tuổi 273 ngày) vào danh sách đăng ký thi đấu. 

Thủ môn Thành Lợi khi tập luyện tại CLB HAGL. (Ảnh: Ultras HAGL). 

Quyết định này được đưa ra khi thủ thành Nguyễn Vũ Khang bị chấn thương trong lúc tập luyện và đội một HAGL thiếu thủ môn dự bị. 

Nguyễn Thành Lợi sinh ngày 30/11/2009. Tuy chưa tròn 16 tuổi nhưng Thành Lợi đã sở hữu chiều cao khá lý tưởng (1m86). Đây được xem là lợi thế không nhỏ đối với cầu thủ này trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Thành Lợi là học viên khóa U15 đầu tiên của Học viện bóng đá Park Hang Seo và đã được HAGL chiêu mộ vào tháng 5/2024.

Trước mắt, Nguyễn Thành Lợi sẽ đóng vai trò thủ môn số ba của HAGL, là phương án dự phòng cho Trần Trung Kiên và Huỳnh Trần Bảo Duy. 

Với việc được đăng ký thi đấu V-League, Thành Lợi là cầu thủ trẻ nhất xuất hiện ở giải đấu số một của bóng đá Việt Nam. Mùa trước, HAGL cũng trình làng cầu thủ trẻ nhất giải là Trần Gia Bảo (sinh năm 2008). 

