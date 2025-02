Hacker sẽ mở rộng sang tấn công xe tự hành, máy bay không người lái

Trong báo cáo an ninh mạng 2024, NCA đã dự báo rằng các hệ thống điều khiển công nghiệp, xe tự hành, drone sẽ là những mục tiêu mới của hacker. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về nhận định này?

Tấn công mạng hiện nay được thực hiện bởi các nhóm chuyên nghiệp, hoạt động như các tổ chức, công ty. Những hình thức tấn công mạng truyền thống sẽ mang lại lợi nhuận qua bán dữ liệu hoặc tống tiền dữ liệu.

Còn các hình thức tấn công mới như là một sự đầu tư nghiên cứu cho tương lai để mở rộng phạm vi phát triển.

Vì thế, trong báo cáo của Hiệp hội, chúng tôi nhận định rằng các hình thức tấn công mạng truyền thống vẫn giữ vị trí chủ đạo và mục tiêu tấn công của hacker sẽ mở rộng sang những hệ thống đang dần phổ biến trong tương lai như xe tự hành, máy bay không người lái - drone.

Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, bên cạnh các mục tiêu truyền thống, hacker sẽ mở rộng tấn công sang những hệ thống đang dần phổ biến trong tương lai như xe tự hành, drone. Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, xe tự hành và drone ngày càng xuất hiện nhiều trong các hoạt động của đời sống bởi giá thành ngày càng rẻ và tối ưu chi phí vận hành.

Tuy nhiên, sự phát triển nóng bao giờ cũng sẽ đổi lại bằng nguy cơ bị tấn công do vấn đề đảm bảo an ninh an toàn chưa được chú trọng, hoàn thiện.

Do đó, hacker có thể tấn công các hệ thống này, gây ra các mối nguy hiểm về an toàn như chiếm quyền kiểm soát xe tự hành hoặc drone. Điều này không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn có thể dẫn đến thảm họa về an toàn công cộng.