Hacker chưa đánh cắp được tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật của khách hàng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hacker thu thập trái phép tại CIC không bao gồm tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật… của khách hàng.

Chiều ngày 12/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia (VNCERT) thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an) cho biết, từ ngày 10/9/2025 đến nay, VNCERT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả ban đầu cho thấy, lượng dữ liệu bị thu thập trái phép tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam không bao gồm tài khoản tiền gửi, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật… (/), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Đồng thời, hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, do vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định, khách hàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Trung tâm VNCERT khuyến nghị khách hàng tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị tín dụng, tài chính; không cần phải đóng, khóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Người dân không tin tưởng, bình luận, chia sẻ với các nguồn tin thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng có liên quan đến sự việc; cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin được công bố chính thức bởi cơ quan chức năng.