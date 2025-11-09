Erling Haaland đã nhấn mạnh phong độ ghi bàn của mình trước trận derby Manchester khi tiền đạo của Manchester City ghi năm bàn thắng trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup 2026. Haaland gửi thông điệp đáng ngại tới MU.

Erling Haaland đã khởi động cho trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần này theo cách hoàn hảo khi ghi được 5 trong số 11 bàn thắng của Na Uy trước Moldova ở trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Na Uy đang tiến gần đến lần đầu tiên góp mặt tại World Cup kể từ năm 1998 và tiền đạo chủ lực của họ đang có phong độ ấn tượng với thành tích ghi năm bàn thắng chỉ vài ngày trước khi Manchester City đối đầu với đội bóng hàng xóm Manchester United ở vòng 4 Premier League trong trận đấu mà cả hai bên đều phải thắng.