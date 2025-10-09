Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy nghiền nát Moldova 11-1

Chiến thắng 11-1 này mang ý nghĩa lịch sử khi sánh ngang với những trận thắng đậm nhất của Na Uy từng có, dù trước đó họ chỉ ghi nhiều bàn như vậy trong các trận giao hữu: hạ Phần Lan 12-0 năm 1946 và vùi dập Mỹ 11-0 năm 1948.

Lần này, chiến tích đến ở một trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup, khiến giá trị của nó càng thêm đặc biệt. Theo thống kê từ podcast The Sweeper, chiến thắng đậm nhất lịch sử vòng loại World Cup dưới sự bảo trợ của UEFA vẫn là chiến thắng 12-0 của Đức trước Síp vào năm 1969, nhưng Na Uy đã tiến rất gần cột mốc ấy.