Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy nghiền nát Moldova 11-1

Chân sút đang khoác áo Manchester City tiếp tục cho thấy anh là cỗ máy săn bàn siêu hạng khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong một trận, nâng tổng số bàn cho đội tuyển quốc gia lên con số 48 sau 45 lần ra sân.
Tuy nhiên, tiền đạo Haaland không phải là ngôi sao duy nhất trong đêm hội bàn thắng ấy. Thelo Aasgaard, cầu thủ trẻ đang thi đấu cho Wigan Athletic ở Anh, đã biến lần khoác áo tuyển thứ ba trong sự nghiệp thành kỷ niệm khó quên. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 64, tiền vệ này chỉ cần 26 phút để ghi liền bốn bàn thắng, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử vòng loại World Cup lập được kỳ tích bốn bàn khi vào sân thay người, sau Nuno Gomes của Bồ Đào Nha (2001) và Seule Solomon của Vanuatu (2007).
Chiến thắng 11-1 này mang ý nghĩa lịch sử khi sánh ngang với những trận thắng đậm nhất của Na Uy từng có, dù trước đó họ chỉ ghi nhiều bàn như vậy trong các trận giao hữu: hạ Phần Lan 12-0 năm 1946 và vùi dập Mỹ 11-0 năm 1948.
Lần này, chiến tích đến ở một trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup, khiến giá trị của nó càng thêm đặc biệt. Theo thống kê từ podcast The Sweeper, chiến thắng đậm nhất lịch sử vòng loại World Cup dưới sự bảo trợ của UEFA vẫn là chiến thắng 12-0 của Đức trước Síp vào năm 1969, nhưng Na Uy đã tiến rất gần cột mốc ấy.
Cơn địa chấn tại Oslo không chỉ mang ý nghĩa về con số. Sau năm trận toàn thắng, Na Uy vững vàng ở ngôi đầu bảng I với khoảng cách sáu điểm so với đội xếp thứ ba là Israel, đồng thời bỏ xa ứng viên lớn là Ý – đội đang bám sát phía sau. Chỉ cần giữ vững phong độ, Na Uy sẽ sớm giành vé trực tiếp đến World Cup, điều mà người hâm mộ nước này đã chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.
Lần gần nhất đội tuyển nam Na Uy góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là từ World Cup 1998 tại Pháp, nơi họ dừng bước ở vòng 1/8.