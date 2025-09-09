Haaland đập mặt vào cửa kính phải khâu 3 mũi: Nổi giận và đùa vui

Khi đó, Haaland đang đợi trên vỉa hè để lấy hành lý thì xảy ra sự cố đập mặt vào cửa xe buýt, khiến anh bị chảy máu môi. Theo tờ The Sun (Anh), những người chứng kiến ​​vụ việc cho biết Haaland đã nổi giận, hét lên "f**k" trước khi được bác sĩ của đội tuyển Na Uy, Ola Sand, chăm sóc.

Sau đó, Haaland chia sẻ một bức ảnh tự sướng cho thấy mức độ thương tích của mình, và tiết lộ rằng cần phải khâu lại. "Tôi vừa bị cửa xe buýt đập vào mặt, khâu 3 mũi", anh nói với người hâm mộ trên Snapchat cùng với một bức ảnh chụp khuôn mặt.

Một số người hâm mộ đã tranh thủ trêu đùa về vết thương đáng tiếc của Haaland, một người hỏi liệu anh có bị đấm không. Haaland đáp: "Hahahaha sai rồi". Một người hâm mộ khác hỏi tiếp, ngụ ý rằng đồng đội ở tuyển quốc gia Na Uy của Haaland và đội trưởng Arsenal là Martin Odegaard có phải là người chịu trách nhiệm, và Haaland nói đùa: "Chính xác".

May mắn cho Manchester City, vết thương này không thể ngăn Haaland góp mặt trong trận derby Manchester gặp Manchester United trên sân nhà Etihad ở vòng 4 Premier League vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trước đó, Haaland hy vọng sẽ vượt qua một trận đấu khác mà không gặp vấn đề gì khi đội bóng của HLV Stale Solbakken đối đầu với Moldova ở vòng loại World Cup 2026 vào rạng sáng mai 10-9.

Na Uy hiện đang dẫn đầu Bảng I vòng loại World Cup 2026 với bốn trận toàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Israel , Ý, Estonia và Moldova là những đội còn lại trong bảng. Haaland đang có phong độ tốt tại Manchester City mùa này, ghi ba bàn sau ba trận tại Ngoại hạng Anh. Haaland sẽ tìm cách duy trì thành tích đó khi đối thủ Manchester United hành quân đến sân Etihad vào Chủ nhật tuần này trong trận đấu derby vô cùng quan trọng.