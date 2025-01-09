Haaland chạm mốc kỷ lục, Man City vẫn thua sốc trên sân Brighton

Tám tháng trước, cũng tại sân AMEX, Man City ghi bàn mở tỉ số nhưng chung cuộc để thua chủ nhà Brighton với tỉ số 1-2.

"Kịch bản" buồn lặp lại với Man City

Ở cuộc tái ngộ lần này, "kịch bản" khó tin tương tự lại tái diễn, bất kể Erling Haaland vẫn là tác giả bàn mở tỉ số cho "The Citizens"…



Erling Haaland thi đấu xông xáo ở trận đấu thứ 100 tại Ngoại hạng Anh

Brighton không được đánh giá cao như đội khách Man City khi đôi bên gặp nhau ở trận cầu đáng xem đêm cuối tuần tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bầy "Mòng biển" vẫn có quyền ngẩng cao đầu tự hào khi là đội duy nhất "lấy" được đến 4 điểm ở hai lần đối đầu cùng Man City mùa trước và đâu đó trong tâm tư thầy trò HLV Fabian Hurzeler là khát vọng tái hiện chiến tích cũ.