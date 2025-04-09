Hạ viện Thái Lan bỏ phiếu chọn Thủ tướng mới vào ngày 5/9

Theo công văn do Tổng Thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunth gửi tới toàn thể nghị sĩ vào hôm 3/9, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha đã yêu cầu bổ sung mục khẩn cấp vào chương trình nghị sự phiên họp ngày 5/9, liên quan đến việc xem xét và phê chuẩn ứng viên Thủ tướng theo quy định tại Điều 159 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Cũng trong ngày 3/9, Đảng đối lập Nhân dân — lực lượng nắm giữ nhiều ghế nhất tại Hạ viện — tuyên bố ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), làm Thủ tướng. Động thái này giúp ông Anutin chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Hạ viện Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các đảng đối lập đi kèm điều kiện: Thủ tướng mới phải giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi trình bày tuyên bố chính sách, nhằm tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về khả năng sửa đổi Hiến pháp.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, sau khi Tòa án Hiến pháp ngày 29/8 ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra khỏi vị trí Thủ tướng vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức.