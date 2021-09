Hạ viện Hoa Kỳ gửi hàng loạt trát hầu tòa cho vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Cuộc bạo loạn Đồi Capitol sẽ được lưu giữ như là một "vết sẹo dài" khủng khiếp cho nền dân chủ Mỹ. Nguồn: Reuters

Trong một thông cáo ra ngày 29/9, ủy ban trên cho biết, trát đòi hầu tòa là một phần trong nỗ lực của Ban hội thẩm nhằm thu thập thông tin về việc lập kế hoạch, tổ chức và tài trợ cho các cuộc biểu tình.

Chủ tịch ủy ban này, Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, lưu ý rằng “cuộc điều tra bao gồm việc xem xét cách thức các cá nhân và tổ chức khác nhau điều phối các hoạt động dẫn đến vụ bạo loạn ngày 6/1”.

Được biết, trong số những người mà ủy ban trên đang tìm kiếm thông tin có bà Caroline Wren - một nhà gây quỹ kỳ cựu cho đảng Cộng hòa. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, bà Caroline Wren là cố vấn tài chính quốc gia cho ủy ban “Trump Victory”, một tổ chức gây quỹ chung giữa chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, nhà hoạt động chính trị Amy Kremer, người đồng thời là nhà sáng lập và chủ tịch tổ chức Women for America First, và con gái bà là Kylie Kremer - nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của tổ chức Women for America First cũng nằm trong danh sách.

Liên quan diễn biến, trước đó, ngày 24/9, ủy ban trên của Hạ viện Mỹ đã gửi 4 trát đòi hầu tòa đầu tiên đến các cựu quan chức trong chính quyền trước đây của Tổng thống Trump.