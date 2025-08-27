Hà Trúc Linh, Phạm Thùy Dương và Phương Linh giữa tuyệt tác của thiên nhiên

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô cùng người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh đã có trải nghiệm thú vị khi được hòa mình vào thiên nhiên tại Eo Gió, Gia Lai.

Ghé thăm Eo Gió là trải nghiệm đáng nhớ của Hoa hậu Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh trong chuyến công tác tại Gia Lai những ngày cuối tháng 8. Theo Hoa hậu Trúc Linh, nước biển trong xanh, nắng không còn gay gắt, gió thổi mát lành khiến bất cứ ai đến đây đều cảm nhận sự sảng khoái. "Tôi tin rằng ai đến Eo Gió đều ấn tượng với cảnh quan nơi này và mong muốn trở lại lần thứ hai. Ngay khi đặt chân tới Eo Gió, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ và không khí trong lành", cô nói. Hoa hậu Việt Nam 2024 mong muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp tại Eo Gió. "Khó ai có thể chối từ vẻ đẹp của Eo Gió mà không dùng điện thoại, máy ảnh để chụp lại một vài khoảnh khắc ở đây. Eo Gió đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, khi trực tiếp cảm nhận càng thêm yêu nơi này", Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ. Trúc Linh dự định đưa cả gia đình trở lại Eo Gió thăm quan, nghỉ dưỡng khi sắp xếp được lịch trình. Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cho rằng sẽ thật có lỗi nếu không bỏ Eo Gió vào từ điển du lịch ở Việt Nam. Thùy Dương nói cô may mắn khi đến Eo Gió vào mùa đẹp nhất trong năm. Thời điểm này, cái oi bức, nóng nực của mùa hè đã dần qua đi, thay vào đó là sự mát mẻ khi thời tiết chuyển dịch sang thu. "Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ đến mê hoặc, du khách khi đến đây còn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản như bánh xèo tôm nhảy, lẩu tôm hùm, hàu sữa, lẩu sứa nước lèo...", người đẹp Phạm Thùy Dương cho hay. Cũng giống Hoa hậu Trúc Linh và người đẹp Thùy Dương, đây là lần đầu Hồ Ngọc Phương Linh tới Eo Gió. "Đứng trước Eo Gió, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự hùng vĩ và ngoạn mục của thiên nhiên. Tại đây, tôi đã được trải nghiệm cảm giác đứng trên các mỏm đá, ngắm nhìn biển xanh bao la rộng lớn", cô nói. Phương Linh thích thú khi chụp được nhiều bức đẹp tại đây. "Eo Gió là tuyệt tác của thiên nhiên, nơi giao thoa mãnh liệt giữa đá, gió và biển cả", cô nói.