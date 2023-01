Hà Trần hát nhạc đàn em trên 'Sóng 23' gây tranh cãi

Nếu Ái Phương chọn thể hiện Đông Tây Nam Bắc một cách nhẹ nhàng và có nhiều đoạn da diết thì Hà Trần chọn cách hát mạnh mẽ hơn. Nhiều đoạn "phiêu" độc đáo đậm chất diva cũng khiến phiên bản của "Phượng Hoàng Lửa" khác biệt so với bản gốc.

Điều này khiến màn trình diễn của diva Hà Trần gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những ý kiến khen Hà Trần nâng tầm ca khúc vốn đã rất hay thì xuất hiện nhiều bình luận cho rằng kĩ thuật của diva Hà Trần áp dụng vào ca khúc chưa phù hợp.