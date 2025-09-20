Hà Tĩnh siết quản lý môi giới, xử lý tình trạng 'sốt đất ảo' vùng nông thôn

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.

Nguyên nhân do một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý. Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.