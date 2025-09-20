Hà Tĩnh siết quản lý môi giới, xử lý tình trạng 'sốt đất ảo' vùng nông thôn

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.
Nguyên nhân do một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý. Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.
Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đề nghị tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP.
Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội để minh bạch thông tin, tránh gây tác động tiêu cực tới thị trường.
Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phòng, chống rửa tiền; chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.
Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".
Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch, chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới và các phiên đấu giá đất; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hiện tượng đẩy giá bất thường.
Trước đó, Tiền Phong đăng tải bài viết "Vừa công bố quy hoạch khu công nghiệp, “cò đất” ùn ùn đổ về làng quê" phản ánh tình trạng sau khi công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành Hà Tĩnh (thuộc địa bàn xã Toàn Lưu), giá đất tại khu vực này bất ngờ tăng cao. Lượng người và ô tô ùn ùn đổ về khiến vùng quê yên bình bỗng trở nên náo loạn.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất.
Theo quan sát, những khu đất môi giới ùn ùn đổ về trước đây là khu đồi trọc, dân cư thưa thớt. Bên cạnh đó, tình trạng phân lô, tách thửa cũng đang diễn ra rầm rộ tại nhiều thôn, làm gia tăng áp lực lên công tác quản lý đất đai ở địa phương này.