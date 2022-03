Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 10 bị hàng xóm đánh chấn động não

Trưa 24/3, Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Thái Văn Tình (SN 1983, trú xã Lâm Trung Thuỷ) vì đã đánh nữ sinh bị chấn động não.



Trước đó, theo phản ánh của bà Bùi Thị Nguyệt (42 tuổi, ngụ xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ), chiều 16/1, con gái của bà là T.B.T.L (đang học lớp 10) cùng một người bạn đến quán tạp hoá gần nhà của ông Thái Văn Tình để mua kim khâu may vá quần áo.



Đến nơi, L. đứng ngoài xe, còn người bạn đi vào hỏi mua 2 cái kim khâu, nhưng ông Tình từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp. Người bạn nghe chủ quán nói vậy nên không mua kim nữa mà rời đi.



Lúc này L. nói với bạn “mua nhiều làm gì, về khâu mồm à”, rồi hai nữ sinh chở nhau về.

L. bị ông Tình đánh chấn động não

Ông Tình nghe L. nói vậy nên chạy từ cửa hàng ra, đuổi theo xe của hai nữ sinh, dùng tay kéo ngã người bạn của L. ngồi sau xe ngã xuống đường. Ông Tình tiếp tục đánh đấm liên tiếp em L., rồi bỏ về nhà.



Sau đó, em L. được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để điều trị và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn động não do bị đánh.



Mẹ nữ sinh cho biết: “Sau 1 tuần điều trị ở bệnh viện thì con gái tôi được cho xuất viện về nhà. Tuy nhiên, quá trình ở nhà cháu liên tục kêu đau đầu, hoảng loạn. Mới đây, cháu đi học thì bị co giật, nôn mửa. Gia đình quá lo lắng nên lại tiếp tục đưa cháu ra một bệnh viện ở Nghệ An để điều trị”.



Sau sự việc, gia đình nữ sinh L. trình báo cơ quan chức năng. L. được đưa đi giám định thương tật với kết quả 6%.



Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, kết quả giám định thương tật của em L. dù dưới 11% nhưng do em này dưới 16 tuổi nên vẫn đủ căn cứ khởi tố.