Hà Tĩnh gấp rút 'vá' đê, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ
31/10/2025 16:33
Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nhiều tuyến đường chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đang khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.
Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1.