Hà Tĩnh gấp rút 'vá' đê, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ

31/10/2025 16:33

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nhiều tuyến đường chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đang khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

574493536-1805641403715928-1048060065896820286-n.jpg
Theo ghi nhận, từ ngày 30 đến rạng sáng 31/10, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều hộ gia đình ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối tại các phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị nước tràn vào nhà. Công an các địa phương đã thức trắng đêm hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.
574578362-1806142830332452-9054181418502755616-n-9633.jpg
Đặc biệt tại phường Vũng Áng, mưa lớn đã khiến đê Cơn Trè (phường Vũng Áng) xuất hiện khu vực sạt lở và thấm nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu vực dân cư hạ du. Ngay sau khi nắm thông tin, các đồng chí thường trực Đảng ủy HĐND lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường đã trực tiếp xuống hiện trường, cùng lực lượng Công an, Quân sự kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.
572369874-1806143330332402-136818624667343440-n.jpg
Tại hiện trường, các lực lượng đang khẩn trương gia cố thân đê, đặt bao tải đất và vật liệu chống thấm, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn khu vực. Các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro cũng được kích hoạt sẵn sàng, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống.
3894269986353268759.jpg
Ngành chức năng dùng bao tải đựng cát nhằm gia cố lại đê Cơn Trè.
9a3ac393a6282b767239.jpg
Tại phường Vũng Áng, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 146 hộ/334 người đến nơi an toàn trước diễn biến mưa lũ.
574842394-1806103007003101-2066227822486216530-n-2086.jpg
Đặc biệt, lực lượng Công an phường đã kịp thời hỗ trợ đưa một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi cùng gia đình ra khỏi khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối
571668017-1806222550324480-3159623493440766357-n-8268.jpg
Ngành chức năng hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập lụt đến vị trí an toàn để tránh ảnh hưởng do mưa lũ.
573384456-1806220086991393-7878124331283115089-n.jpg
Những trẻ nhỏ, người già được di dời đến vị trí cao hơn để tránh ngập lụt.
2522712525139083210-5548.jpg
Lãnh đạo phường Vũng Áng cho biết, phường đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, để hỗ trợ di dời người dân, di dời tài sản để tránh bị thiệt hại do mưa lũ. Chính quyền phường cũng kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khi có yêu cầu hỗ trợ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/ha-tinh-gap-rut-va-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-bi-ngap-do-mua-lu-post1792176.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/ha-tinh-gap-rut-va-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-bi-ngap-do-mua-lu-post1792176.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hà Tĩnh gấp rút 'vá' đê, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO