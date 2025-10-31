Hà Tĩnh gấp rút 'vá' đê, di dời hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1.