Hà Tăng lên đồ đi làm như tổng tài, đập tan tin đồn 'máy đẻ'

Chỉ sau thời gian ngắn sinh em bé, Hà Tăng đã bắt đầu đi làm trở lại. Trên Instagram cá nhân, mới đây nàng ngọc nữ tiếp tục gây xuýt xoa với bức ảnh lên đồ chỉn chu khoe thần sắc mẹ 3 con.

Đáng nói, Hà Tăng còn đính kèm dòng trạng thái khẳng định ngoài việc chăm con cô vẫn không quên dành thời gian đi làm. "So happy to be back to work" (Hạnh phúc khi được trở lại với công việc), Hà Tăng chia sẻ.

Đây được coi là động thái đáp trả của Hà Tăng khi thời gian qua cô bị sao nữ vô danh mỉa mai là "máy đẻ, ăn bám chồng".