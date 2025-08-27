Hạ tầng bứt tốc, mở đường cho bất động sản

Những ngày qua, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai… được đồng loạt khởi công, cho thấy quyết tâm lớn trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối vùng.
Trước tiên, có thể kể đến Lễ khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn I). Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó 24,7 km đi qua TP.HCM và 26,3 km qua Tây Ninh, được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).
Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông TP.HCM, tuyến cao tốc này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 22 vốn thường xuyên ùn tắc, mất an toàn, đồng thời hình thành trục giao thông hiện đại kết nối Vành đai 3, Vành đai 4 và cảng Cái Mép - Thị Vải.
Ngoài ra, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời kết nối Hành lang kinh tế Xuyên Á, tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Tương tự, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành. Dự án có chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng vốn đầu tư lên tới hơn 16.300 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Dự án cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026; riêng hạng mục cầu Long Thành (công trình then chốt trên tuyến) dự kiến hợp long tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Khi đưa vào khai thác, Dự án sẽ giúp hoàn chỉnh tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời kết nối đồng bộ với sân bay quốc tế Long Thành.
Một dự án mới được đưa vào sử dụng là đoạn 1A (Tân Vạn - Nhơn Trạch) thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Đây là đoạn tuyến đầu tiên của Vành đai 3 được đưa vào khai thác, đóng vai trò then chốt trong giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời tạo thêm lựa chọn kết nối sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.
Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ tạo lợi thế cho thị trường bất động sản. Nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi động, cho thấy dòng vốn cho địa ốc đang đón đầu những trục kết nối mới.
Vừa qua, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, quy mô gần 1.100 ha, do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh), chính thức khởi công. Với tổng vốn hơn 80.000 tỷ đồng (tương đương 3,1 tỷ USD), đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất khu vực.
Theo quy hoạch, Dự án sẽ cung cấp 15.244 lô đất ở thấp tầng xây thô, bao gồm hơn 7.000 căn nhà liền kề và hơn 8.000 căn biệt thự. Bên cạnh đó, dự án dành quỹ đất xây dựng khoảng 13.440 căn hộ chung cư nhà ở xã hội trong các tòa 10 tầng, cùng gần 2.400 căn tái định cư thấp tầng, hướng tới đáp ứng chỗ ở cho gần 90.000 cư dân.
Khu vực phía Nam TP.HCM cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đại dự án quy mô. Tiêu biểu là T&T City Millennia tại xã Cần Giuộc, một trong những địa bàn chiến lược của tỉnh Long An (cũ), với diện tích hơn 267 ha. Dự án nằm trên trục tỉnh lộ 826E rộng 48 m - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Quốc lộ 50 và trung tâm TP.HCM.
Từ vị trí này, cư dân tương lai có thể dễ dàng tiếp cận Khu công nghiệp Long Hậu, nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, siêu cảng Hiệp Phước, cũng như di chuyển đến quận 1 (cũ), quận 7 (cũ), Bình Chánh, Nhà Bè… chỉ trong vòng 10 - 30 phút.
Hay tại khu Đông TP.HCM, Masteri Centre Point và Lumière Boulevard - hai dự án do Masterise Homes phát triển cũng sở hữu vị trí đắc địa. Có thể liên kết thuận tiện với hệ thống tuyến giao thông trọng điểm của khu Đông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 3 và các trục hướng tâm. Với quy mô lớn, thiết kế hiện đại và hệ tiện ích cao cấp, hai dự án này được xem là tâm điểm hút dòng vốn trong bối cảnh khu Đông đang bùng nổ hạ tầng.
Dưới góc độ chuyên gia nghiên cứu thị trường, ông Võ Hồng Thắng, đại diện Công ty cổ phần DKRA Group nhìn nhận, hạ tầng kết nối vùng sẽ là yếu tố then chốt để tạo nền tảng liên kết chặt chẽ và hỗ trợ cho sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản.
Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở (CBRE Việt Nam) cũng cho rằng, sau sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM là siêu đô thị, điều này sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Số lượng dự án có thể tăng mạnh và phân bố đều hơn trên toàn vùng, thay vì chỉ tập trung như trước đây. Đáng chú ý là sự đồng bộ giữa phát triển hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính gắn với rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư dự án đang tạo môi trường thuận lợi, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư; thu hút nguồn vốn để thị trường bất động sản phục hồi một cách lành mạnh.
“Hạ tầng giao thông không chỉ mở lối cho các dự án địa ốc, mà còn đóng vai trò dẫn dắt chiến lược phát triển đô thị, giúp TP.HCM từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, đa trung tâm, liên kết vùng chặt chẽ và phát triển bền vững”, ông Kiệt chia sẻ.