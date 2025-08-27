Hạ tầng bứt tốc, mở đường cho bất động sản

Những ngày qua, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai… được đồng loạt khởi công, cho thấy quyết tâm lớn trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối vùng.

Trước tiên, có thể kể đến Lễ khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn I). Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó 24,7 km đi qua TP.HCM và 26,3 km qua Tây Ninh, được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông TP.HCM, tuyến cao tốc này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 22 vốn thường xuyên ùn tắc, mất an toàn, đồng thời hình thành trục giao thông hiện đại kết nối Vành đai 3, Vành đai 4 và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Ngoài ra, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời kết nối Hành lang kinh tế Xuyên Á, tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.