Hạ Sinner, Carlos Alcaraz lần thứ 2 vô địch US Open

Thiên Bình| 08/09/2025 06:53

Carlos Alcaraz đánh bại Jannik Sinner 3-1 trong trận chung kết US Open 2025, đăng quang ngôi vô địch nhờ sự lì lợm và màn trình diễn bản lĩnh.

Trận chung kết đơn nam US Open 2025 chứng kiến màn đối đầu kịch tính giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Ngay từ những game đầu, Alcaraz nhập cuộc chắc chắn, tận dụng sự thiếu ổn định trong các cú giao bóng một của Sinner để sớm giành break.

Carlos Alcaraz có danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp - Ảnh: US Open

Với những pha giao bóng uy lực cùng khả năng xử lý bóng thông minh, tay vợt Tây Ban Nha thắng nhanh 6-2 trong set mở màn.

Sang set 2, thế trận đổi chiều khi Sinner lấy lại sự tự tin. Những cú đánh chính xác và mạnh mẽ giúp tay vợt Italia bẻ game giao bóng của Alcaraz và giành chiến thắng 6-3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, hy vọng của tay vợt số 1 ATP nhanh chóng tắt ngấm ở set 3. Lối chơi nóng vội khiến anh liên tục mắc lỗi, trong khi Alcaraz tận dụng triệt để, thắng áp đảo 6-1 để tái lập thế dẫn trước.

carlos alacarz 3.jpg
Jannik Sinner ngậm ngùi về nhì - Ảnh: US Open

Set 4 diễn ra căng thẳng hơn, Sinner phòng ngự kiên cường trong những game đầu nhưng rồi vẫn mất break ở game 5.

Với bản lĩnh của một nhà vô địch, Alcaraz không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế, khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chung cuộc, Alcaraz thắng 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) để lần thứ hai đăng quang US Open 2025. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của tay vợt 22 tuổi này.

