Hạ Sinner, Carlos Alcaraz lần thứ 2 vô địch US Open

Tuy nhiên, hy vọng của tay vợt số 1 ATP nhanh chóng tắt ngấm ở set 3. Lối chơi nóng vội khiến anh liên tục mắc lỗi, trong khi Alcaraz tận dụng triệt để, thắng áp đảo 6-1 để tái lập thế dẫn trước.

Set 4 diễn ra căng thẳng hơn, Sinner phòng ngự kiên cường trong những game đầu nhưng rồi vẫn mất break ở game 5.

Với bản lĩnh của một nhà vô địch, Alcaraz không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế, khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chung cuộc, Alcaraz thắng 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) để lần thứ hai đăng quang US Open 2025. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của tay vợt 22 tuổi này.