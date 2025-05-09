Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi

Ngày 4/9, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đã giám sát công tác triển khai các khu nhà ở xã hội trên địa bàn xã Ngọc Hồi.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi cho biết, hiện trên địa bàn xã đang triển khai dự án xây dựng khu chung cư cao tầng do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 (COMA7) là chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành GPMB, hạ tầng giao thông tiếp giáp đường nội bộ khu dân cư.

Tháng 7/2025, Sở Xây dựng đã cấp phép cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với công trình 1 tầng hầm và 15 tầng, cộng tum thang.