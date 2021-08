Hà Nội xử phạt gần 1.200 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Đáng chú ý, khoảng 0 giờ 39 phút ngày 30-8, Công an xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ nhận tin báo tại thôn 6, xã Tam Hiệp có một số đối tượng tụ tập, gây rối. Tổ công tác Công an xã đến hiện trường phát hiện 3 người (N.V.T sinh năm 1993; T.V.T sinh năm 1991 và N.Đ.L sinh năm 1985, cùng trú tại thôn 6) không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu.

Khi tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND TP về công tác phòng, chống dịch, đối tượng T không chấp hành, có hành vi chửi bới, lăng mạ Tổ công tác và dùng chân tay đấm, đạp vào ngực đồng chí N.V.T (Công an viên xã Tam Hiệp).