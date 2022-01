Hà Nội xử phạt 965,5 triệu đồng trong lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội

Với lĩnh vực quản lý đại lý Internet, đã có 6 đại lý Internet bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51,25 triệu đồng; 3 đại lý Internet bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 2 tháng do thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Tổng số tiền Sở TT&TT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2021 với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực báo chí, in và phát hành là 237 triệu đồng. Trong đó, có 3 cơ quan báo chí bị phạt tổng số tiền 120 triệu đồng do thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích; 9 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành bị phạt vi phạm hành chính 117 triệu đồng do sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm, hoạt động in xuất bản phẩm không phép, phát hành xuất bản phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.