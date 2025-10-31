Hà Nội xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack

Ngày 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) với phần biểu diễn của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, chương trình do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức tối 16/10 tại sân khấu Cung Xuân (phường Bạch Mai, Hà Nội). Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh về việc ca sĩ Jack trình diễn ca khúc có ca từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.