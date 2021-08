Hà Nội: Xử lý 1.077 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch

Một số vụ việc đáng chú ý, khoảng 6 giờ ngày 25-8, tại chốt kiểm soát số 04 (xã Hòa Nam, Ứng Hòa), Tổ công tác kiểm tra xe ô tô BKS 30G-020.57 do T.M.Đ (sinh năm 1996; trú tại thị trấn Vân Đình) điều khiển, trên xe có N.Đ.D (sinh năm 1999, trú tại xã Hòa Nam). T.M.Đ xuống xe xuất trình giấy đi đường và căn cước công dân để đi vào xóm 6, thôn Đinh Xuyên nhưng do không phải là người địa phương, không có lý do chính đáng để đi qua nên Tổ công tác đã giải thích và yêu cầu T.M.Đ không được vào; T.M.Đ có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng chức năng, sau đó cùng với N.Đ.D lên xe bỏ đi. Hiện, Công an huyện Ứng Hòa đã tạm giữ hình sự đối với N.Đ.D để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 15 giờ ngày 25-8, tổ công tác Công an Thành phố làm nhiệm vụ trước số 343 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, phát hiện Đ.N.H (sinh năm 1993; trú tại phường Phương Liên, Đống Đa) điều khiển xe mô tô qua chốt có 2 giấy đi đường do công ty cổ phần DPS Việt Nam cấp. Qua khai thác, Đ.N.H khai nhận đã tự làm giấy đi đường, ký Giám đốc công ty rồi mượn dấu của công ty cổ phần DPS đóng dấu, nhằm mục đích đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện, Công an phường Phố Huế lập hồ sơ, xác minh làm rõ.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-8, tại Chốt kiểm soát Khê Hồi, xã Hà Hồi, Thường Tín, Tổ công tác kiểm tra xe ô tô BKS 90A-096.81 yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ và khai báo y tế, tuy nhiên L.Đ.S (sinh năm 1979; trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam) không đeo khẩu trang, liên tục chửi bới, lăng mạ, chống đối cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã khống chế đưa về trụ sở Công an xã Hà Hồi lập hồ sơ xử lý.

HẢI YẾN