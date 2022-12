Hà Nội: Xác minh clip du khách dán điện thoại bị "chém" 500.000 đồng

Liên quan vụ việc, chiều 25/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và trong sáng cùng ngày đã cử người đến quán cà phê xác minh.

"Sáng nay, đơn vị đã cho cán bộ tới quán cà phê xác minh sự việc và tìm người đàn ông trong clip. Tuy nhiên, khi tới nơi thì người này đã rời khỏi quán. Công an phường đã dặn nhân viên quán, khi nào người đàn ông bị tố "chặt chém" quay trở lại thì báo công an", vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói.

Trước đó, ngày 2/12, tài khoản Facebook Đ.G. đăng tải hình ảnh và clip về việc bị "chặt chém" ở hồ Gươm với giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng.